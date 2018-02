Gran Turismo Sport : la MAJ 1.3 disponible Gran Turismo Sport : la MAJ 1.3 disponible

Teasé un peu plus tôt dans la semaine, la MAJ 1.3 de Gran Turismo Sport est à présent disponible et se charge d'améliorer un peu plus le contenu pour satisfaire les fans de la franchise, comme vous pouvez le voir ci-dessous.



Ajouts en mode GT Leage (campagne)



- Ligue Débutant « Stars & Stripes »

- Ligue Amateur « Dream Car Championship »

- Ligue Professionnel « F1500 Championship »

- « Sunday Cup » Round 6 & 7

- « Clubman Cup » Round 6

- « Premium Sport Lounge » Round 4&5

- « Porsche Cup » Round 2

- « Circuit Experience » pour le circuit Monza



Nouveaux véhicules



- Alpine A110 1600S ‘72

- Alpine A110 Premiere Edition ‘17

- Audi R8 4.2 FSI R Tronic ‘07

- De Tomaso Pantera ‘71

- Dodge Challenger R/T ‘70

- Forde Mustang Mach 1 ‘71

- Gran Turismo F1500T-A

- Lamborghini Aventador LP700-4 ‘11

- Subaru WRX STI Isle of Man Time Attack Car ‘16

- Subary Falken Tires/Turn 14 Distribution BRZ ‘17

- Toyota Supra 3.0GT Turbo A ‘88

- Toyota MR2 GT-S GT-S ‘97



Configurations circuits



- Ajout de quatre configurations pour « Blue Moon Bay Speedway »



Mode Photo Paysage



- Ajout de paysage neige

- Ajout de nouveaux décors pour la classe Volkswagen

- Quelques ajouts d'options



Online



- Meilleur algorithme pour les pénalités

- Un pilote peut être disqualifié d'une course en cas de mauvaise conduite.

- Pour les joueurs en pôle position, ceux qui sont en retard d'au moins un tour passeront en ghost.



Divers

- Ajout d'une fonction recommandé dans le menu Découverte

- Ajout d'un système de notification pour les likes et partage de vos créations