Spyro Trilogy : Activision joue le teasing Spyro Trilogy : Activision joue le teasing

2018, ce sera pour Activision un évident nouveau Call of Duty, la sortie de World of Warcraft : Battle of Azeroth, de l'argent à ramasser sur le suivi de Heartstone, Destiny 2, COD WWII et du mobile comme un « social casino game » du studio King.



Mais ce n'est pas tout, car l'éditeur confirme officiellement qu'ils sortiront cette année « des versions remastérisés de titres issus de leur catalogue ». Et là, on ne peut forcément s'empêcher de penser à un certain Spyro Trilogy, en rumeur depuis quelques mois dont les derniers bruits de couloirs indiquent une annonce officielle le mois prochain pour un lancement à la fin de l'été, pile pour les 20 ans du premier épisode.