Xbox One X : The Witcher 2 et Fable Anniversary intégrent la liste des jeux optimisés

Encore en rumeur plus tôt dans la journée, la nouvelle salve de jeux Xbox 360 patchés Xbox One X est confirmée par le Major Nelson qui liste donc The Witcher 2, Fable Anniversary, Forza Horizon et Crackdown premier du nom.



L'option est disponible dès à présent pour chacun, avec une rehausse 4K, davantage de détails dans les textures, de l'anti-aliasing et un frame-rate plus souple.



On rappelle que d'autres titres 360 proposent ce type d'option, comme Halo 3, Fallout 3 et Gears of War 3.