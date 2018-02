Dragon Quest Builders 2 : quelques informations Dragon Quest Builders 2 : quelques informations

Le dernier numéro du magazine Famitsu nous donne de nouvelles informations sur Dragon Quest Builders 2 au travers d'une interview avec son producteur (Noriyoshi Fujimoto) et son réalisateur (Kazuya Niinou).



Voici ce qui en sort :



- Square Enix a directement accepté le chantier d'une suite après le succès du premier épisode.

- Les développeurs ont pris en compte de nombreuses demandes de la part des fans mais pas toutes non plus, certaines étant jugées « irréalistes ».

- Parmi les nouveautés signées, et réclamées de base par les fans, la possibilité de faire circuler de l'eau depuis de haut lieu, un plafond bien plus élevé pour la construction et surtout le mode coopération jusqu'à quatre.

- Au niveau du plafond, sachez donc que la hauteur est trois fois plus élevé que pour le premier épisode.

- Pour accomplir ces nouvelles ambitions, les développeurs devaient « minimiser les limitations hardwares » (une autre façon de dire « oublier la PlayStation Vita »).

- Si vous possédez le premier épisode, il sera possible de récupérer votre sauvegarde dans le deuxième pour obtenir un bonus spécial encore non spécifié.

- Sans pouvoir donner de précisions pour le moment, l'équipe indique ne pas vouloir faire du multi quelque chose comme simplement « pouvoir jouer avec les autres ». On imagine donc des mécaniques propres à la coopération.

- Le producteur ne veut pas dire si cette suite sera directement connectée à Dragon Quest II (comme ce fut le cas entre DQB et DQI), comme s'il devait y avoir une surprise à découvrir manette en main.

- Le développement en est encore dans la phase « essais et erreurs » avec mise à jour du moteur.



Difficile donc avec ce dernier point d'estimer une date de sortie pour cette suite prévue sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.