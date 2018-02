MvsC Infinite passe au Xbox Play Anywhere

Après la nouvelle session d'essai sur PlayStation 4,essaye maintenant de survivre auprès de Microsoft avec tout d'abord une baisse de prix définitive (39,99€ au lieu de 59,99€) mais également une compatibilité « Xbox Play Anywhere », signifiant donc que l'achat du titre en dématérialisé sur Xbox One vous donnera accès gratuitement à la version PC, ou inversement.Pour rappel,est disponible depuis septembre dernier, et les six personnages de son Season Pass (dont Venom et Monster Hunter) sont déjà sortis.