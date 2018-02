Charts UK : entrée de Metal Gear Survive Charts UK : entrée de Metal Gear Survive

L'institut Chart-Track nous livre ses résultats de ventes softwares pour la semaine dernière au Royaume-Uni, où FIFA 18 revient squatter la première place, et ce pour la sixième fois depuis son lancement, tandis que GTA V vient lui se poser juste derrière pour montrer qu'il n'a pas l'intention de crever avant bien longtemps.



Bref, des remontées dû à la baisse de forme des derniers AAA en date, prouvant le peu de valeur que doit avoir la sixième place du classement, récupérée par un certain Metal Gear Survive. Pas de chiffre encore une fois mais on restera dans tous les cas loin de Phantom Pain qui avait su s'offrir le sommet à sa sortie, en devenant le meilleur lancement de la franchise, devant MGS2.



Enfin, notons la chute de Kingdom Come : Deliverance et le flop de Sword Art Online : Fatal Bullet (37ème).



1. FIFA 18 (=)

2. GTA V (+1)

3. Call of Duty WWII (+5)

4. Monster Hunter World (=)

5. EA Sports UFC 3 (+1)

6. Metal Gear Survive (N)

7. Shadow of the Colossus (=)

8. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

9. Super Mario Odyssey (+3)

10. Assassin's Creed Origins (=)



11. Star Wars Battlefront II (+5)

12. Kingdom Come : Deliverance (-10)

13. Rainbow Six Siege (+14)

14. Crash Bandicoot Trilogy (-3)

15. Playerunknown's Battlegrounds (=)

16. Zelda : Breath of the Wild (+2)

17. Rocket League (=)

18. Fallout 4 (+2)

19. Bayonetta 2 (-14)

20. Les Sims 4 (+2)