Secret of Mana prépare sa MAJ (1.02) Secret of Mana prépare sa MAJ (1.02)

La grogne a été entendue : Square Enix compte lancer une grosse mise à jour pour son remake de Secret of Mana, et ce pour début mars sur PlayStation 4, puis un peu plus tard pour les versions Steam et PlayStation Vita.



Au programme de cette 1.02, des corrections à gogo concernant les bugs les plus connus (freeze & disparition des personnages), de meilleure transition entre deux écran, et quelques améliorations concernant l'IA au niveau du pathfinding comme de la manipulation de certaines armes (arc et lance notamment).



Mais ce n'est pas tout puisqu'on nous annonce également une légère refonde du menu en anneau, l'ajout d'icônes et de descriptions des items.



Même si non signalé pour le moment, on croise fortement les doigts pour l'ajout de raccourcis qui modifierait drastiquement l'expérience.