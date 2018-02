France : la Switch passe le million de ventes France : la Switch passe le million de ventes

Le premier grand palier de la Switch a été franchi dans l'hexagone : la console a officiellement dépassé le million de ventes « la semaine dernière » selon Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, soit environ 100.000 de plus depuis le bilan au 31 décembre 2017.



A quelques jours du premier anniversaire de la machine, la dynamique reste pour le moment meilleure que sur Wii (700.000 machines vendues en un an) et surtout la Wii U : 830.000 exemplaires écoulés dans toute sa carrière, donc en plus ou moins quatre ans.



A voir maintenant quels seront les résultats de ce premier semestre, bien plus calme niveau poids lourds, en mettant de coté Nintendo Labo dont il est encore difficile d'analyser la force commerciale.



(Source : le Figaro)