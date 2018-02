Charts France : le bilan chiffré de 2017 Charts France : le bilan chiffré de 2017

C'est par l'intermédiaire de l'institut GSD que le SELL nous offre un bilan concret des ventes softwares sur le marché français en 2017, incluant dans « certains cas » le dématérialisé mais pas pour tous : Nintendo notamment garde ses chiffres en stock.



1. FIFA 18 : 1.364.000

2. Call of Duty WWII : 1.020.201

3. Zelda : Breath of the Wild : 511.191

4. Mario Kart 8 Deluxe : 501.515

5. Assassin's Creed Origins : 453.609

6. Super Mario Odyssey : 399.721

7. Crash Bandicoot Trilogy : 301.285

8. GTA V : 293.851

9. Call of Duty : Infinite Warfare : 268.534

10. Horizon Zero Dawn : 255.410



11. Star Wars Battlefront II : 247.788

12. Destiny 2 : 233.685

13. Splatoon 2 : 230.826

14. Ghost Recon Wildlands : 220.947

15. FIFA 17 : 220.267

16. Gran Turismo Sport : 195.713

17. Pokémon Ultra Soleil : 192.904

18. Rainbow Six Siege : 191.522

19. 1-2 Switch : 190.996

20. Pokémon Ultra Lune : 166.369



A noter que :

- FIFA 18 fait moins que le 17, mais tout de même mieux que les précédents.

- Call of Duty WWII est un énorme succès : la série n'a pas tapé aussi haut depuis la précédente génération.

- Il faut revenir à l'époque Black Flag pour voir un Assassin's Creed taper au-delà des 400.000.

- Nintendo domine largement le marché physique (voir ci-dessous).



(Source : SELL, via Oscar Lemaire)