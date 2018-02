Final Fantasy XV : 7 millions pour l'instant, et objectif maintenu pour les 10 millions

Dans une interview accordée à 4Gamer, le Hajime Tabata qu'on ne présente plus a fait le point sur les « ventes » de, évoquant donc environ 7 millions d'exemplaires distribués (incluant les ventes dématérialisées), soit un million de plus qu'en janvier 2017.L'homme rajoute que l'objectif pour la version PC est de 2 millions, en rajoutant si possible 1 million supplémentaire sur consoles sur la longueur, notamment grâce à la « Royal Edition » prévue le mois prochain. 10 millions donc au total, un chiffre qui n'a rien d'innocent puisque si la cible est atteinte, cet épisode deviendra le plus vendu de la franchise.Notons en passant que lasur mobile n'a pour but que de faire connaître la série à un plus large public, et n'a aucun objectif particulier coté ventes.