Naruto Storm Trilogy : les résolutions Switch Naruto Storm Trilogy : les résolutions Switch

On ignore quel studio se charge du portage Switch de Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Trilogy, mais il semble que les responsables ne se sont pas vraiment retroussés les manches. Si le 30FPS n'est pas une surprise (c'était déjà le cas du remaster PS4 & One), il faudra se contenter en dock du 900p, et carrément du 540p en mode nomade.



Rien de plus à retenir pour le moment, si ce n'est que le online du 2 & 3 sera toujours au programme, et que le titre sortira le 26 avril au Japon. La logique nous pousse de base à dire qu'une version européenne suivra rapidement mais la version Switch de One Piece : Pirate Warriors 3 n'étant toujours pas annoncée chez nous, le doute est permis.