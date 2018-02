Marvel VS Capcom Infinite à l'essai ce week-end

Perdu pour perdu (et même absent du prochain EVO),tentera de convaincre quelques derniers indécis avec l'arrivée dès ce vendredi midi d'un essai totalement gratuit pour profiter jusqu'à lundi même heure de la trentaine de personnages, uniquement avec du training et du versus en ligne (pas d'accès au monde histoire donc).La période d'essai sera uniquement disponible sur PS4 et va de paire avec l'actuelle promotion sur le PS Store (le jeu est vendu 24,99€ jusqu'au 8 mars).