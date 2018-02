E3 2018 : Electronic Arts toujours présent (avec du Anthem et du Battlefield) E3 2018 : Electronic Arts toujours présent (avec du Anthem et du Battlefield)

Dans moins de quatre mois se tiendra l'E3 2018 et Electronic Arts est le premier à parler officiellement de son show (qui une fois encore se tiendra en marge du salon), prévu donc le week-end du 9 au 11 juin avec possibilité pour le public de se rendre gratuitement sur place pour profiter des prochains jeux de l'éditeur.



Une conférence devrait être évidemment au programme même si l'on n'a aucune précision pour l'horaire, et EA promet que l'on découvrira le prochain Battlefield, du neuf sur Anthem et « d'autres surprises ».