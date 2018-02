Japon : Breath of the Wild passe le million Japon : Breath of the Wild passe le million

Les ventes sur la longueur ont payé : The Legend of Zelda : Breath of the Wild a fini par passer le cap du million de ventes au Japon (en cumulant versions Switch et Wii U), un exploit que n'avait pas connu la franchise depuis Ocarina of Time sur Nintendo 64.



Il intègre donc officiellement le top 5, en prenant en compte que les chiffres devraient être plus élevés puisque le dématérialisé n'est pas inclus, et que Media Create précise ne pas avoir pris en compte les (quelques) ventes Wii U depuis plusieurs mois.



1. The Legend of Zelda (Nes) : environ 1,65 million

2. The Adventure of Link (Nes) : environ 1,6 million

3. Ocarina of Time (N64) : environ 1,45 million

4. A Link to the Past (Snes) : environ 1,15 million

5. Breath of the Wild (Switch/Wii ) : environ 1 million (hors démat)