Dragon Ball FighterZ : le temps des patchs

Après l'énorme succès au lancement, l'heure est enfin venue pour débuter le suivi de, et la productrice Tomoko Hiroki assure en effet que plusieurs patchs arriveront dans les semaines à venir, dont le premier avant la fin du mois.Outre des « améliorations » dont on ne nous précise rien pour le moment, le but premier va être de rendre l'expérience en ligne bien plus acceptable, toujours touchée pour l'heure par des déconnexions intempestives (et pas toujours à cause de rage-quit) mais également par des soucis de matchmakings qui peuvent faire s'affronter des joueurs bien rodés contre de pauvres débutants susceptibles de fuir après cinq cruelles défaites de suite. Il suffisait d'ailleurs de jeter un œil à Steamspy pour voir que l'audience du jeu a subi une chute de près de 80 % depuis son lancement.Bref, de quoi se préparer sagement pour accueillir ensuite en mars les deux premiers personnages du Season Pass, à savoir Bardock et Broly.