Ni No Kuni II passe l'étape Gold [UP]

Reporté une première fois (prévu de base en janvier),n'a désormais plus à craindre le moindre retard puisque Bandai Namco et Level-5 annonce que le titre vient de passer son étape Gold, signifiant que le jeu est terminé et prêt à passer à la mise en boîte.Cette suite sortira ce 23 mars sur PlayStation 4 et PC via Steam.[UPDATE]- Nouveau carnet de développeurs.