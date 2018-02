Yo-kai Watch Busters : une localisation en vue Yo-kai Watch Busters : une localisation en vue

L'occident a des chances de limiter un peu son retard sur la franchise Yo-Kai Watch avec l'arrivée prochaine de Yo-Kai Watch Busters, spin-off sauce action-RPG en multi dont on pouvait déjà avoir un aperçu dans la dernière version de Yo-Kai Watch 2 (via un mode secondaire).



L'information n'est pas encore officielle mais le jeu vient d'être officiellement annoncé pour le 14 avril en Corée du Sud, et jusqu'à présent, chaque épisode sortait chez nous plus ou moins en même temps que sur ce territoire.



Les fans ou les parents qui veulent faire plaisir à leurs marmots peuvent donc espérer une annonce concrète dans les jours à venir.