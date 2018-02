Charts Japon : PS4 et Switch se rapprochent

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 12 au 18 février 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Les quelques sorties PS4 post-n'ont pas empêché l'effet initial de s'estomper et ce n'est pas les jeux du prochain rapport (et) qui devraient changer cela : on se tournera davantage vers le comboetqui arriveront tous deux le 8 mars sur le territoires japonais.La Switch est également en recul, mais de manière plus faible, lui permettant donc de n'être maintenant qu'à 10.000 ventes de sa seule et unique rivale sur le marché, le reste des représentants n'ayant plus besoin de commentaires.