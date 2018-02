Hokuto ga Gotoku : une démo JP cette nuit Hokuto ga Gotoku : une démo JP cette nuit

Les japonais (ou même ceux qui comprennent la langue) pourront se procurer d'ici deux semaines leur exemplaire de Hokuto ga Gotoku, mais les plus pressés auront l'occasion de s'y essayer d'ici quelques heures avec l'arrivée d'une démo jouable sur le PS Store locale, cette nuit aux alentours de 2h00 du matin.



SEGA diffuse du coup des visuels de cette démo découpée en deux partie : le tuto complet, et une mission secondaire qui permettra de visiter Eden, défoncer des crânes et faire un peu de buggy.