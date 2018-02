Charts Japon : entrées de Seiken 2 et Bayonetta

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 12 au 18 février 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.En voici le compte-rendu :- Toujours en baisse mais toujours premier (largement d'ailleurs),accumule donc désormais environ 2,5 millions de ventes au Japon en comptant le dématérialisé.- Le remake dedébute à 54.000 exemplaires, ce qui est correct, du moins si on le compare à(30.000). Pour revenir en des temps plus éloignés,démarrait lui à 150.00.fait un retour faible et presque sans surprise sur ce territoire : avec seulement 20.000 pour les deux éditions en cumulé (40.000 sur Wii U), Nintendo devra donc compter sur l'occident pour ce remaster.