Dynasty Warriors 9 : d'autres patchs à venir

Visiblement conscient des problématiques autour du lancement de Dynasty Warriors 9, Koei Tecmo et Omega Force sont actuellement en plein travail pour corriger en partie les (nombreux) soucis avec notamment la promesse d'une nouvelle MAJ d'ici quelques jours. On ignore sur quoi elle portera et si l'optimisation semble toujours en cours, on espère que les développeurs s'attarderont sur d'autres problèmes (comme la longueur pour déclencher un script) même s'il sera difficile de changer certains points importants… du moins pas avant le prochain épisode.



On notera également que l'éditeur s'excuse pour la version Steam dont le portage est clairement à revoir, avec là encore des patchs à venir.