Cinéma : une date pour le film Sonic Cinéma : une date pour le film Sonic

On sait officiellement depuis peu qu'il y aura un film d'animation Mario, mais sachez que Sonic sera également servi avec une production mixant CGI et Live Action, produit par Neal H.Moritz et Tim Miller (directeur des films Deadpool).



Un rappel pour vous dire que Paramount vient d'en lâcher la date de sortie, et ce sera donc le 15 novembre 2019 que l'on découvrira cette adaptation au cinéma. Probable que SEGA profitera de l'occasion pour nous lâcher un jeu pour aller avec.