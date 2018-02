Mobile : les chiffres des jeux Nintendo Mobile : les chiffres des jeux Nintendo

On savait que Fire Emblem Heroes était pour le moment le plus gros succès de Nintendo sur le marché mobile, mais on a maintenant des chiffres plus précis, fournis par l'institut Sensor Tower.



Deux graphiques sont disponibles ci-dessous, qui montre donc que sur les 12 premiers mois de carrière, le titre a généré près de 300 millions de dollars, contre seulement 56 millions pour Super Mario Run. Un style de jeu et un format de monétisation qui ont fait toute la différence là où tout le monde aurait pu parier il y a deux ans sur une victoire large du plombier.



Coté Animal Crossing : Pocket Camp, ça tourne à 20 millions de dollars pour les deux premiers mois seulement, soit moindre là encore que Fire Emblem Heroes qui avait fait 86 millions dans le même laps de temps. Il semble d'ailleurs qu'à moins d'un miracle (ou un soudain décollage grâce à des MAJ conséquentes), la dernière application de Nintendo ne fasse pas des miracles : en janvier, Fire Emblem Heroes était encore à la 34ème place mondialement (sur le classement des revenus) alors que Animal Crossing s'est déjà écroulé à la 190éme place.



On rappelle que Nintendo et DeNA lanceront durant la prochaine année fiscale un certain Mario Kart : Tour, ainsi qu'un très probable deuxième jeu.