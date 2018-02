PUBG : la troisième map d'ici juin PUBG : la troisième map d'ici juin

Face à la montée en puissance de Fortnite Battle Royale, l'équipe derrière Playerunknown's Battlegrounds ne peut plus se reposer sur ses lauriers faits de bientôt 40 millions de ventes, en promettant qu'en matière de suivi, on passerait prochainement à autre chose que le silence radio.



Ainsi, entre vagues de bans contre les tricheurs et optimisations diverses, le groupe promet de lâcher courant mars une feuille de route concrète ce qui arrivera pour le premier semestre 2018, incluant on le sait maintenant une troisième carte. Espérons que les joueurs Xbox One soient également concernés par tout cela, eux qui attendent encore la map Miramar.