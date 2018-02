Sniper Ghost Warrior 3 : un million de ventes, mais ce n'est pas encore suffisant Sniper Ghost Warrior 3 : un million de ventes, mais ce n'est pas encore suffisant

CI Games n'a pas la prétention de faire partie des plus grands (davantage dans l'optique de proposer des « AA ») mais ça n'a pas empêché le groupe de pêcher par soudaine ambition. Sniper Ghost Warrior 3 s'est vendu à 1 million d'exemplaires, ce qui est de base très raisonnable pour ce genre d'éditeur mais ce n'est visiblement pas assez face aux coûts de développement plus élevés qu'à l'accoutumée, la série étant passé du FPS linéaire au monde ouvert (très Ubisoft-esque dans l'esprit d'ailleurs).



Du coup, l'heure est à la restructuration pour ne garder que 30 employés dans la maison-mère, tandis que le prochain épisode passera par quelques sous-traitances avec la promesse que les leçons ont été retenues. Soit.



Mauvaise nouvelle en revanche, un certain Lords of the Fallen 2 annoncé depuis trois ans n'a même pas encore débuté son développement, CI Games étant encore à la recherche d'un studio. On rappelle que le premier épisode fut signé par Deck13, ayant ensuite fait ses valises vers Focus Home pour pondre The Surge qui aura d'ailleurs une suite en 2019.