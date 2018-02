Kingdom Come aura finalement son option de sauvegardes temporaires Kingdom Come aura finalement son option de sauvegardes temporaires

Vous l'avez suffisamment compris par notre premier avis et les vidéos de rage qui traînent sur les réseaux sociaux : Kingdom Come : Deliverance est excellent, mais touché par une masse de bugs tellement problématiques que même Bethesda en a froid dans le dos.



Le suivi est donc en cours pour le polish et après deux premiers patchs majeurs qui améliorent déjà tout en corrigeant certains gros soucis, le développeur dresse une feuille de route pour les semaines à venir avec deux nouveaux patchs.



Patch 1.2.5



Celui là arrivera assez rapidement (déjà en cours de certification) et se contenter de corriger l'un des bugs de la touche R2 pouvant survenir en plein combat, tout en enlevant les problèmes liés à deux quêtes (Hans Capon, et Rouquin dans le Pétrin).



Patch xxx (non précisé)



Ce patch sera plus conséquent que le précédent et est encore en cours de développement. Il a essentiellement pour but de corriger la plus grosses parties des bugs rapportés par la communauté tout en proposant les améliorations suivantes. Attention, il est possible que toute la liste ci-dessous ne soit pas proposée dans le patch en question (dans certains cas, ce sera le suivant) :



- Enfin une option sauvegarde temporaire ! (vous sauvegardez, vous quittez la partie et la sauvegarde s'efface à la reprise)

- Amélioration du système de crochetage

- Amélioration du système de pickpocket

- Nouvelle recette d'alchimie pour une potion permettant de réattribuer ses points de stats