Charts UK : gros boost de FIFA Switch et entrée de Kingdom Come Deliverance Charts UK : gros boost de FIFA Switch et entrée de Kingdom Come Deliverance

L'institut Chart-Track nous livre son rapport sur les ventes softwares de la semaine dernière au Royaume-Uni, avec on le constatera directement deux flops : Dynasty Warriors 9 démarre à la 13ème place, et Secret of Mana se contente lui carrément de la 24ème place (uniquement sur PS4, le titre étant en dématérialisé sur PC et Vita).



A part cela, on remarquera un gros boost de FIFA 18 qui revient à la première place, aidé par une petite promotion de la version Switch qui a fait son effet : c'est la meilleure semaine de ventes pour cette version depuis son lancement en septembre dernier (+494% par rapport à la semaine dernière).



Derrière, constatons la très bonne entrée de Kingdom Come Deliverance, tandis que Bayonetta 2 s'en sort avec les honneurs : 5ème place pour sa sortie, contre 7ème à l'époque Wii U (ce qui on vous l'accorde ne signifie pas grand-chose sur les résultats).



1. FIFA 18 (+3)

2. Kingdom Come : Deliverance (N)

3. GTA V (+2)

4. Monster Hunter World (-1)

5. Bayonetta 2 (N)

6. EA Sports UFC 3 (-4)

7. Shadow of the Colossus (-6)

8. Call of Duty WWII (-2)

9. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

10. Assassin's Creed Origins (-1)



11. Crash Bandicoot Trilogy (=)

12. Super Mario Odyssey (-4)

13. Dynasty Warriors 9 (N)

14. Overwatch GOTY Edition (-1)

15. Playerunknown's Battlegrounds (+1)

16. Star Wars Battlefront II (+6)

17. Rocket League (=)

18. Zelda : Breath of the Wild (-6)

19. Forza Horizon 3 (-4)

20. Fallout 4 (-6)