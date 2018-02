System Shock Remake : le chantier à l'arrêt

Ce n'est pas tout d'avoir de l'argent, de l'ambition et des idées, il faut également avoir une véritable organisation et savoir maîtriser un budget. Beaucoup de jeux Kickstarter sont tombés dans cette problématique, avec des estimations de financement qui ne correspondaient pas à la réalité, et c'est dans ce piège que vient de tomber le remake deSupporté à hauteur d'1,3 million de dollars il y a deux ans, pour une sortie de base prévue en fin d'année dernière, le titre vient d'être mis à l'arrêt, la totalité de la somme ayant été épuisée alors que le développement n'est toujours pas arrivé à terme.Responsable du projet, Stephen Kick avoue avoir pêché par ambition, voulant toujours aller plus loin (dont un changement de moteur en cours de route pour privilégier l'Unreal) et incapable pour l'heure de trouver un éditeur qui financera ce qu'il manque pour arriver au bout du chemin. Le studio garde néanmoins espoir, tablant qu'il ne s'agit que d'une « pause » avant une future reprise, et qu'aucun employé n'est licencié., développé lui par Otherside pour le compte de Starbreeze, reste lui en chantier sans qu'on en connaisse la date de sortie.