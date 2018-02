Dragon Ball FighterZ : Broly et Baddack confirmés Dragon Ball FighterZ : Broly et Baddack confirmés

L'habituelle source des leaks de Dragon Ball FighterZ vient de confirmer que les visuels des deux premiers personnages en DLC seront montrés dans le prochain V-Jump, et il s'agira donc de Broly et Baddack, avec transformation SSJ pour ce dernier.



Rien de vraiment étonnant pour ces deux élus et reste à attendre les images, la date de sortie, le tout en rappelant que six autres personnages sont intégrés au Season Pass.