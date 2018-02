Le prochain Remedy sortira en 2019 Le prochain Remedy sortira en 2019

Remedy donne des nouvelles pour nous apprendre que sa collaboration avec Smilegate se poursuit sur Crossfire 2, un FPS purement multi de base où le studio aura la charge de pondre une campagne solo cette année.



Mais le plus intéressant reste le projet P7, le vrai nouveau chantier de Remedy qui restera dans les fondamentaux des développeurs (un TPS à ambiance cinématographique), édité par 505 Games et dont on nous annonce la sortie pour 2019 sur PC, PS4 & One.



On ne sait encore rien du jeu si ce n'est qu'il vient de quitter sa phase de pré-prod, qu'il sera essentiellement solo mais proposera tout de même du multi, et qu'il se reposera en partie sur leur technologie Northlight, déjà exploitée pour Quantum Break.