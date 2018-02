Troisième patch pour Kingdom Come : Deliverance Troisième patch pour Kingdom Come : Deliverance

La version PS4 de Kingdom Come : Deliverance vient d'ailleurs son patch 1.03 (pas encore disponible sur One), pesant pas moins de 16Go qui comme d'habitude remplace essentiellement des données au lieu d'en ajouter sur votre disque dur.



Pas de patch notes malheureusement mais tout de même quatre points :



- Amélioration dans le système d'infiltration

- L'effet de saleté apparaît plus progressivement

- Correction de bugs de quêtes

- Diverses optimisations



Comme nous l'avions indiqué dans le « premier avis », ce n'est aucunement de trop pour un jeu qui aura besoin d'un lourd suivi et l'équipe indique d'ailleurs que les deux semaines à venir verront arriver d'autres MAJ pour parfaire l'expérience.