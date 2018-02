Xenoblade Chronicles 2 : la MAJ 1.3 en retard Xenoblade Chronicles 2 : la MAJ 1.3 en retard

Nous sommes le 16 février et c'est aujourd'hui que devait sortir la MAJ 1.3 de Xenoblade Chronicles 2, apportant les choses ci-dessous dont le mode New Game Plus. Mais ce ne sera finalement pas le cas, les développeurs ayant découvert un bug en cours de route, visiblement assez gros pour reporter l'update au 2 mars prochain.



Rappel du contenu :



New Game Plus



- Possibilité d'obtenir de nouvelles Lames comme Obrona, Sever, Perdido, Cressidus et même Akhos, Patroka et Mikhail. Bien entendu, cela reste un simple bonus pour les fans, même si cela n'a pas de sens scénaristiquement.

- Toutes les Lames pourront cette fois être enlevées d'une équipe (même Pyra par exemple) et être envoyées dans le mode Mercenaire.

- Ajout d'un deuxième menu d'affinités (dont les bonus coûteront évidemment bien chers).

- Vous pourrez cette fois « enlever » des niveaux à vos personnages à l'auberge. Outre le challenge, cela vous donnera des « Bonus Exp », qui peuvent être échangés contre de nouveaux objets chez un marchand disponible sur chaque titan.

- Ce que vous garderez dans ce mode : votre expérience, vos points d'affinités, vos lames (et leurs compétences), votre équipement, l'argent, les niveaux d'urbanisation de chaque titan.

- Ce que vous perdrez : les quêtes (principales comme secondaires), les scénettes d'amitié, les points de téléportation et les quêtes du mode mercenaires.



Les ajouts de la 1.3.0



- Possibilité de mettre des Lames en favori pour savoir d'un coup d'œil celles qu'il ne faudra pas supprimer.

- Possibilité de supprimer les séquences d'éveil de lames.

- Ajout d'un mode facile.

- Nouvelles options de tri pour les objets

- Nouveau pack d'objets bonus (Season Pass)