Level-5 officialise le prochain Yo-Kai Watch

On le savait : malgré la baisse des ventes de Yo-Kai Watch au Japon (qui restent quand même très loin du flop), Level-5 n'en a pas encore terminé avec cette franchise et compte surtout la relancer plus efficacement en touchant un plus large public.



Et cette tentative de résurrection a maintenant un nom avec Yo-Kai Watch : Shadowside, un projet qui sera incarné par un jeu, un anime et « plus encore » (donc des jouets & co probablement). Pas de plates-formes annoncées pour le moment mais on imagine que la Switch devrait être au moins concernée dans le lot vu que l'éditeur a déjà amorcé la transition avec Inazuma Eleven (également sur PS4) et The Snack World.



Probable d'ailleurs que le jeu se dévoile assez rapidement puisque la série animée débutera le 13 avril en avant-première (au Japon évidemment), faisant suite au quatrième film qui se nommait lui-même Yo-Kai Watch : Shadowside (faut suivre donc) et mettra en scène Keisuke, deuxième enfant de Nate (qui était jusque là le héros de la franchise).



Pendant que l'on parle de tout cela, le spin-off Yo-Kai Watch Busters 2 continue de se vendre tranquillement chaque semaine au Japon pendant que l'occident n'a aucune nouvelle du premier épisode, ni même de Yo-Kai Watch 3, et qu'on a eu qu'un seul film sur les quatre. La routine avec Level-5.