Code Vein : nouvelles images (online) Code Vein : nouvelles images (online)

Bandai Namco nous refile quelques images supplémentaires pour Code Vein afin de montrer la récemment annoncée feature online qui, à l'instar d'une autre série qu'il est inutile de citer, permettra sous condition de faire appel à un autre joueur humain pour nous venir en aide le temps d'un donjon, avec possibilité de communiquer via gestes, icônes et phrases pré-construites.



Sortie prévue dans le courant de l'année sur PC, PS4 & One.