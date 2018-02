Splash Damage travaille sur le prochain Gears of War Splash Damage travaille sur le prochain Gears of War

Après avoir produit Gears of War : Ultimate Edition mais également la partie multi de Gears of War 4, Splash Damage va de nouveau s'attarder sur la franchise de Microsoft puisque le groupe a lancé 73 nouvelles offres d'emploi dont une partie indique concrètement que cela a pour but de gonfler les équipes en vue d'un nouvel épisode.



Ce qui surprend en revanche est que le studio cherche également du monde coté cinématiques, storyboard et même producteur exécutif, ce qui sous-entendrait que Splash Damage est directement impliqué dans une campagne solo. A moins d'une collaboration directe avec The Coalition pour Gears of War 5, cela pourra éventuellement sentir le Gears of War 2 : Ultimate Edition… ou pourquoi pas un spin-off.