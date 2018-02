The Surge 2 : une pincée d'informations The Surge 2 : une pincée d'informations

Officialisé il y a quelques jours par Focus Home Interactive et le studio Deck13, The Surge 2 qui arrivera courant 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, s'offre une poignée de premières informations que voici :



- Contrairement à ce que l'on pouvait penser au départ, le héros ne sera pas Warren, mais un nouveau perso (homme ou femme) créé de toutes pièces.

- Comme dit à l'annonce, cette fois, le cadre du jeu sera une ville beaucoup plus ouverte (mais pas totalement libre au départ) avec de nouvelles menaces dont la forme étrange qui se profile dans les cieux.

- Le moteur maison du développeur sera en outre amélioré pour correspondre aux nouvelles ambitions.

- Afin d'apporter un peu de vie, le titre proposera davantage de civils et militaires avec qui on pourra discuter.

- Le drone aura davantage d'intérêt dans cette suite, avec des armes à distance et une utilisation durant vos combos.

- Le système de démembrement sera évidemment toujours au programme mais dans une version dite « 2.0 », et les développeurs promettent davantage d'armes ainsi qu'un nouveau système de défense pour se mettre au même niveau que vos opposants : vous aussi vous devrez maintenant protéger les différentes parties de votre exosquelette.



C'est malheureusement tout pour le moment et il n'y a plus qu'à souhaiter un premier aperçu concret au prochain E3 ou pour la GamesCom.