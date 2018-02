Mobile : Nintendo n'exclut pas d'autres partenariats (en plus de DeNA) Mobile : Nintendo n'exclut pas d'autres partenariats (en plus de DeNA)

Même si Nintendo n'a pas encore trouvé son succès de masse dans le secteur mobile, le PDG Kimishima déclare aux actionnaires ne pas en rester là et garde en souhait de sortir chaque année deux à trois applications, dont le business-model dépendra à chaque fois du produit en question.



Mais ce qu'il y a de plus important dans sa déclaration est le fait que, même s'il « n'est pas insatisfait » du partenariat avec DeNA, des collaborations avec d'autres entreprises sont de l'ordre de possible, tout en maintenant le suivi des jeux en cours (comme Fire Emblem et Animal Crossing). La rumeur parle d'ailleurs d'une possibilité de partenariat avec GungHo, l'éditeur derrière l'énorme succès de Puzzle & Dragons.