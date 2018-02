Mega Man X : finalement deux compilations ? Mega Man X : finalement deux compilations ?

En décembre dernier, Capcom nous a annoncé que les huit épisodes de la série Mega Man X arriverait dans une compilation courant 2018, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.



Mais il semblerait que tout ne soit finalement pas réuni en un unique jet puisque l'organisme de classification australien vient plus précisément de lister Mega Man X Legacy Collection et Mega Man X Legacy Collection 2, sous-entendant donc deux compilations à raison de quatre jeux pour chacune.



En attente de quelques précisions de la part de Capcom.