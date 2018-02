The Evil Within 2 s'offre un mode FPS

On pensaitderrière nous, mais c'est avec surprise que Bethesda annonce la disponibilité d'une nouvelle MAJ qui ajoute une option FPS sur tous les supports (c'était d'ailleurs déjà accessible sur PC avec les habituels mods).Ne manquerait du coup plus qu'un mode VR pour parfaire l'expérience mais on s'en contentera, en rappelant que le jeu peut-être facilement trouvé à 20 ou 25€ aujourd'hui.