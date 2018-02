Charts Japon : distribution de déceptions

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 5 au 11 février 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Et en vrac :garde la tête pour sa troisième semaine, filant vers les 2 millions (hors dématérialisé).a beau être l'épisode du renouveau (avec tout de même plein de défaut), ce n'est visiblement pas encore suffisant pour vieux fans : le titre fait bien moins queà l'époque (plus de 200.000).- Contrairement au Royaume-Uni, le Japon estime avoir suffisamment goûté à: le titre se contente de 22.000 ventes, contre 90.000 pour la compilation PS3, et 140.000 pour l'original sur PS2.- Même pour les déceptions, ce n'est jamais deux sans trois : avec moins de 12.000 ventes, la version PS4 defait office de figuration face au lancement de l'original sur PS3 et Vita : 175.000 à l'époque (en cumulé).- Enfin, alors queest déjà en grande chute pour sa deuxième semaine, on remarquera quefait lui une courbe inverse avec des ventes en hausse par rapport au précédent rapport.