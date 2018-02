Japon : Splatoon 2 passe les 2 millions Japon : Splatoon 2 passe les 2 millions

Le Japon est le territoire le plus porteur pour la franchise Splatoon, et c'est donc sans surprise que Splatoon 2 devient officiellement le premier jeu Switch à dépasser le cap des 2 millions de ventes selon le dernier rapport de Famitsu, un statut assez rare sur l'archipel puisque se limitant à des séries comme Pokémon, Monster Hunter, Dragon Quest et quelques licences Nintendo (Mario, Animal Crossing…).



L'autre jeu Switch le plus proche de ce palier est Super Mario Odyssey, qui devra encore suer pour y arriver avec actuellement 1,6 million de ventes (hors dématérialisé).