Business : THQ Nordic rachète Koch Media (et toutes les licences qui vont avec) Business : THQ Nordic rachète Koch Media (et toutes les licences qui vont avec)

A moins d'une grosse surprise, l'annonce du jour tourne autour du business. Derrière les plus gros du marché (du genre EA et Ubisoft), on trouvait des éditeurs moindres comme THQ Nordic et Koch Media qui commençaient à prendre du galon au fur et à mesure des années, notamment grâce au rachat de licences qui auraient pu partir au cimetière.



Et soudainement, c'est la fusion puisque THQ Nordic annonce avoir racheté Koch Media pour quelques 121 millions de dollars, ainsi que toutes les licences qui vont avec, dont une partie qui venait… de l'ancien THQ. Tout est lié.



Donc concrètement, THQ Nordic, c'est maintenant un catalogue fait de Darksiders, Saints Row, Homefront, Metro, Dead Island, Risen, Spellforce, Red Faction, MX VS ATV ou encore Titan Quest, en rajoutant les nouvelles IP récemment créées comme Agents of Mayhem, Elex ou le futur Biomutant, en plus de nombreux partenariats d'édition en France (pour les jeux NIS America et Koei Tecmo par exemple).



Notons que pour l'heure, les marques Koch Media et Deep Silver ne disparaîtront pas, gardant une certaine indépendance, et qu'aucune restructuration n'est à l'ordre du jour pour ces deux groupes qui cumulent maintenant près de 1000 employés.