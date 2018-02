Le PC de plus en plus important pour Ubisoft Le PC de plus en plus important pour Ubisoft

Dans son bilan fiscal (pour les trois premiers trimestres achevés), Ubisoft a donné quelques précisions sur le pourcentage des revenus entre chaque support. En ressort que la PS4 mène toujours la danse avec 41 % du CA JV de l'éditeur, suivi par la Xbox One à 24 %, tandis que la Switch doit se contenter de 8 %, notamment aidé par le bon succès de Mario x Lapins Crétins.



Mais la surprise vient du PC, de plus en plus porteur pour Ubisoft avec des chiffres en hausse depuis plusieurs années, incarnant maintenant 16 % des revenus (*). Pour Yves Guillemot, le public PC est aujourd'hui l'un des points clés de sa croissance, à la fois pour sa plus grande influence sur les réseaux sociaux, sa représentation dans l'eSport ainsi que de plus grandes habitudes à craquer pour les DLC & co.



Un public qui lui rend bien, félicitant un travail de qualité pour les portages PC, un service uPlay devenu bien moins contraignant qu'à une époque et une mise en avant du multi dans de nombreux titres.



(*) Le reste est pour le mobile et les secteurs annexes.