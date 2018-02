Capcom se veut clair : Monster Hunter World ne sortira pas sur Switch Capcom se veut clair : Monster Hunter World ne sortira pas sur Switch

Certaines espéraient encore quelque chose par Haruhiro Tsujimoto (boss de Capcom) préfère couper court à tout éventuels espoirs : non, Monster Hunter World ne sortira pas sur Switch, l'homme appuyant que le jeu est véritablement conçu depuis ses débuts pour le hardware des PS4 & One, ainsi que le PC (il sort dessus en fin d'année). Tsujimoto reconnaît néanmoins que la demande des fans de Monster Hunter sur Switch est suffisamment importante, ce qui les a d'ailleurs motivé à porter assez rapidement Monster Hunter XX dessus, et que l'éditeur continue d'étudier les moyens d'adapter ses différentes séries sur la dernière de Nintendo.



Dans ses discussions faites aux actionnaires, Capcom rappelle que contrairement à d'autres projets ces derniers temps (même Resident Evil 7), Monster Hunter World est lui parfaitement rentré dans les objectifs et même au-delà : le groupe en voulait 5 millions d'exemplaires livrés au 31 mars, et il est déjà à plus de 6 millions.