E3 2018 : Non, Square Enix n'a rien promis pour Kingdom Hearts III E3 2018 : Non, Square Enix n'a rien promis pour Kingdom Hearts III

Internet reste internet, et parfois, une simple information mal comprise peut faire le tour de la toile en l'espace d'une heure via réseaux sociaux et sites en tous genres. Donc désolé, mais Square Enix n'a en fait jamais annoncé que la date de sortie de Kingdom Hearts III serait révélée pour l'E3 2018.



Toute l'affaire est venu d'un simple twittos japonais qui n'était donc pas sur place lors du D23, et a donc fait une simple spéculation, finalement reprise par tous comme quelque chose d'officiel.



L'espoir reste néanmoins permis, le titre étant toujours attendu pour cette année sur PS4 & One.