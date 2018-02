PS Now : petite baisse du prix de l'abo PS Now : petite baisse du prix de l'abo

On ne sait absolument rien de l'audience autour du PlayStation Now mais il faut croire que Sony n'y trouve pas encore satisfaction puisque, afin de tenter un petit boost, le service s'offre pour la première fois une baisse de prix officielle : 14,99€ par mois, au lieu de 16,99€ jusqu'à présent. Ce changement tarifaire est accompagné d'une MAJ de l'interface, davantage optimisée sur la rapidité et le moteur de recherche.



Avant-gardiste sur le marché du jeux en streaming qui sera assurément l'un des secteurs d'avenir, le PlayStation Now est accessible aussi bien sur PC que sur PlayStation 4, et propose quelques 500 jeux, majoritairement PS3 mais avec tout de même quelques titres PS4 dans le lot (surtout de première génération).