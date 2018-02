Platinum : Kamiya revient sur la transition vers l'exclusivité Nintendo de Bayonetta Platinum : Kamiya revient sur la transition vers l'exclusivité Nintendo de Bayonetta

En ayant probablement marre que des gens viennent lui demander tous les deux jours si Bayonetta 2 (et 3) arriveront un jour ailleurs que sur un support Nintendo, Hideki Kamiya de Platinum Games s'est lancé dans un long thread sur Twitter pour expliquer concrètement le développement de cette trilogie.



L'homme a commencé par déclarer que le studio était de base conçu pour répondre à la demande d'un éditeur (même s'il souhaite aujourd'hui tenter quelques projets en auto-édition) et donc que Bayonetta 1 a été financé dans sa totalité par SEGA mais au départ comme une exclusivité Xbox 360, Platinum n'étant à l'époque pas prêt aux développement sur plusieurs supports. D'où le fait que l'éditeur a débauché une équipe spéciale pour produire un portage PS3, avec un résultat d'ailleurs loin d'être satisfaisant.



Quelques temps après, SEGA et Platinum poursuive leur partenariat avec la production de Bayonetta 2 sur « plusieurs plates-formes », mais Kamiya reste évasif en parlant de diverses « circonstances » avec l'éditeur qui ont mis fin au projet, jusqu'à ce que Nintendo débarque pour financer le jeu mais pas que, puisque c'est également eux qui ont mis la main à la poche pour un portage Wii U de Bayonetta 1 et l'ajout d'un doublage japonais (l'original sur PS3 et 360 n'avait que les voix US, même au Japon). Nintendo qui a d'ailleurs autorisé Platinum a réutilisé ce doublage pour la version Steam sortie l'année dernière.



Pour le récemment annoncé Bayonetta 3, les choses ont été plus simples : dès le départ, le jeu a été signé pour être une exclusivité Switch entièrement financé par Nintendo. Kamiya rajoute que sans ces derniers, le chantier n'aurait jamais été lancé.



On en profite du coup pour rappeler que Bayonetta 1&2 sortira ce vendredi sur Switch, histoire de patienter jusqu'à une présentation en bonne et due forme du troisième épisode.