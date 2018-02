Monster Boy arrivera enfin cet été Monster Boy arrivera enfin cet été

Après quatre ans de développement du coté de la petite équipe de FDG Entertainment, Monster Boy and the Cursed Kingdom (suite spirituelle de Wonder Boy) précise enfin sa période de lancement avec une sortie annoncée pour cet été sur PC, PS4, One et Switch. Notons d'ailleurs que SEGA se chargera d'éditer une version boîte sur PS4 & Switch, uniquement aux USA pour le moment même s'il n'y a pas de raisons que les choses bougent chez nous, comme on a pu le voir avec Wonder Boy : The Dragon's Trap.



On rajoute quelques images supplémentaires pour ce jeu d'aventure/plates-formes qui nous permettra à nouveau de se transformer en diverses bestioles, avec les capacités qui vont avec.