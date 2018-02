Ubisoft : 4 AAA pour la prochaine année fiscale Ubisoft : 4 AAA pour la prochaine année fiscale

Contrairement à ce que nous disions dans l'article sur Far Cry 5, il n'aura finalement pas fallu attendre avril pour que Ubisoft dresse une ébauche de sa feuille de route pour la prochaine année fiscale, qui se tiendra donc de avril 2018 à mars 2019.



Pas grand-chose donc pour le moment, hormis que l'éditeur compte donc lancer quatre AAA, et seuls deux sont officiellement connus pour le moment : The Crew 2 et Skull & Bones. Pour les deux autres, c'est donc le mystère mais on peut noter qu'il n'y aura probablement de nouvel Assassin's Creed, Yves Guillemot ayant déclaré aux investisseurs que le suivi d'Origins n'était pas terminé, incluant des DLC annoncés comme « surprenant ».



La logique voudrait que l'un des deux inconnus soit The Division 2, Massive Entertainment ayant déclaré le mois dernier qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui n'ont pu être faites dans le premier épisode.