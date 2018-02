Far Cry 5 : les objectifs ambitieux d'Ubisoft Far Cry 5 : les objectifs ambitieux d'Ubisoft

2017 fut une très belle année pour Ubisoft, enchaînant les succès entre les maintiens sur la longueur (Rainbow Six Siege), celui qui tenait de l'évidence (Ghost Recon Wildlands), le retour en grâce (Assassin's Creed Origins, qui se vend deux fois mieux que Syndicate) et même celui qui a réussi à percer un temps alors qu'on le proclamait de niche (For Honor).



2018 reste en revanche beaucoup plus évasif et en attendant d'avoir un plan concret pour les fêtes de fin d'année et début 2019 (le bilan fiscal de début avril devrait apporter quelques réponses), l'éditeur montre déjà ses muscles en annonçant haut et fort quels sont les objectifs de Far Cry 5 :



- Être la meilleure vente de la franchise (*)

- Être le meilleure vente du premier semestre 2018



(*) Donc plus de 10 millions, chiffre qu'a atteint Far Cry 3 sur la longueur.



Une ambition loin d'être folle vu les arguments de ce nouvel épisode, particulièrement son (vrai) mode coopération à quatre qui devrait attirer du monde, jusqu'à son Season Pass bien plus intéressant que la moyenne.



Concernant le deuxième objectif, le titre aura tout de même fort à faire face à Monster Hunter World, mais on va dire que le challenge est amoindri depuis qu'un certain Red Dead Redemption 2 a finalement choisi de poser ses valises en octobre.